Италия — Англия: прогноз Дмитрия Симонова на матч финала чемпионата Европы в Лондоне

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на финал Евро-2020 Италия — Англия.
Ставка: итоговая победа Англии за 1.80, ИТБ 52,5% владения мячом сборной Англии за 1.80.
«Италия влюбила в себя болельщиков, но чемпионом Европы станет Англия. Домашние стены и яростные болельщики. Лояльное судейство. Уверенность в собственных силах. Удобный турнирный путь — лишь одна игра вне дома, всего один овертайм, минимальное число нервных ситуаций. Шикарная форма вратаря, линии обороны и Кейна со Стерлингом. Кроме того, Италия начала сдуваться ближе к концу турнира. Это было видно по полуфиналу с Испанией — соперник выглядел посильнее, чем итальянцы. Их выручило просветление Кьезы и высочайший уровень Доннаруммы (кроме того, сложно выиграть две серии пенальти подряд, вот испанцы и не справились).
В финале уже трудно брать в расчёт какие-то статистические показатели. В финалах ключевую роль играют ощущения, сиюминутное состояние команд и детали. Их я перечислил выше. Продолжаю сохранять уверенность в том, что чемпионами Европы станут англичане. Но поставлю именно на проход — не исключено, что дело опять может решиться в овертайме или в серии пенальти.
Помимо результата, дам прогноз на владение мячом. Эмоциональный настрой заставит Англию играть первым номером, а Италия, доминировавшая в большинстве матчей Евро-2020, доказала в игре с испанцами, что не против сыграть и вторым номером, отдав мяч сопернику. Думаю, так произойдёт и на этот раз.
Единственное; что может помешать такому развитию событий — это если англичане забьют быстрый гол и начнут действовать от обороны. Но я не слишком верю в подобный сценарий».
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