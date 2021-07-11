Италия — Англия: прогноз Эдуарда Мора на матч финала чемпионата Европы по футболу

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Италия – Англия.
Ставка: итоговая победа Италии за 2.05.
«Две очень сильные и абсолютно разные команды. Англия – это игра от обороны, сдержанная, на результат. У Англии индивидуально очень сильные футболисты.
У Италии индивидуальный уровень пониже. А вот средний – очень высокий. У Манчини почти нет разделения на стартовый и резервный составы. Есть обойма из 16-17 человек, которые постоянно играют и ротируются. Это тренерская команда.
У Англии же одни и те же люди играют. В старте изменения или минимальные, или их вообще нет. Команда играет очень строго от обороны, с тем, чтобы не пропустить. А впереди – как получится. Выезжают за счёт индивидуального мастерства Стерлинга или Кейна, они что-нибудь сделают.
Мне футбол Италии более симпатичен. Считаю, что именно за этим футболом будущее. Италия, кстати, очень быстрая. Футболисты в линии атаки меняются постоянно, при этом все понимают, что им делать. Очень большой группой они атакуют и обороняются. Это молодая быстрая команда.
Считаю, что именно эта команда победит. И как болельщик я тоже очень сильно хочу, чтобы выиграла Италия. Чтобы именно этот футбол принёс результат: футбол быстрый, футбол командный, футбол тренерский.
Мой прогноз для тех, кто хочет наверняка – это проход Италии. Для тех, кто может рискнуть – это победа Италии в основное время.
Повторюсь, я считаю, что будущее именно за тем футболом, который показывает сборная Италии. Та игра, которую демонстрирует Англия, принесла ей результат. Но я считаю, что такая команда с такой игрой не достойна носить звание чемпиона Европы».
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