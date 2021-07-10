Порье — Макгрегор: прогноз Василия Уткина на бой UFC 264
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Российский спортивный журналист, блогер Василий Уткин дал прогноз на бой Дастина Порье и Конора Макгрегора.
Ставка: победа Макгрегора за 2.13.
«Очень сложно, почти невозможно, да и непонятно зачем, оставаться равнодушным к боям Конора Макгрегора. Вот-вот мы узнаем, чем закончится его очередной реванш с Дастином Порье. В первом бою Дастин Порье выбрал хорошую тактику, практически нейтрализовал ноги Конора. Но пока он занимался этим благовидным делом, несколько ударов пропустил. И эти удары его потрясли.
Конор — в каком-то смысле мастер реваншей. Он умеет анализировать свои ошибки, он умеет делать правильные выводы. Поэтому в реванше Конора с Порье я сделаю ставку на победу Конора Макгрегора. Как бы я его ни ненавидел!»
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