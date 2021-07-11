«Спартак» — «Сочи»: прогноз Эдуарда Мора на матч в Москве

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Спартак» – «Сочи».
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.92.
«На первый взгляд, может показаться, что матч большого значения не имеет. Но я прекрасно знаю, что предсезонные товарищеские встречи (и особенно на товарищеском турнире) — это большая мотивация для футболистов. Именно сейчас можно завоевать место в стартовом составе, закрепиться в команде.
У «Спартака» очень много футболистов, которые сейчас под вопросом. Сборники только возвращаются, с первых минут они играть не будут (возможно, кто-то выйдет на замену). У остальных ребят есть шанс доказать, что они нужны команде. Это Мирзов, Глушенков, Бакаев и многие другие.
В «Сочи» тоже сменилась линия атаки, пришли новые ребята, которым нужно многое доказывать. Всё это я говорю к тому, что в этом матче будет много голов.
Мой прогноз – ТБ 2.5 мяча. При этом я предполагаю, что голов будет даже больше, чем три».
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