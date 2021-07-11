Италия — Англия: прогноз Владимира Стогниенко на финал чемпионата Европы по футболу

Спортивный комментатор и шеф-редактор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко сделал прогноз на матч финала Евро-2020 Италия — Англия.



Ставка: гол в первые 30 минут — нет за 1.73.

«Вопреки опасениям, чемпионат Европы получился интересным, увлекательным и живым. Плей-офф ещё более интересный, чем групповой этап. Не знаю, обращали ли вы на это внимание или нет, но ни один матч в плей-офф не закончился со счётом 0:0. Это здорово!



Может ли финал получиться более осторожным, чем другие матчи? Запросто, учитывая важность матча, психологическое давление и тот дисциплинированный футбол, в который играет Англия. Англичане почти не пропускают.



Сборную Италии много хвалили за живой и атакующий футбол, но в матче с испанцами они играли в более привычный для себя оборонительный футбол, выискивая шансы на контратаках.



Разумеется, игра может получиться какой угодно, но я не жду ураганного начала. Англичанам нужно понять, что делать с креативной полузащитой сборной Италии. Сборной Италии нужно подстраховать свой левый фланг, где не играет Спинаццола, которому мы желаем здоровья, а играет Эмерсон. Там могут оказаться достаточно много быстрых англичан, туда же может свалиться со своего фланга Стерлинг. Кейн тоже может уйти в глубину, поэтому всё это в обороне сборной Италии надо переварить.



Скорее всего, забитых мячей с 1-й по 30-ю минуты не будет. Разумеется, возможны случайности — удачный дальний удар, рикошет, грубая ошибка обороны, автогол или стандарт, но всё же сделаю именно такую ставку. Игра будет обостряться позже, а первые 30 минут должны получиться аккуратными».