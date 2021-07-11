Аргентина — Бразилия: результат матча, как сыграли, какой счёт, кто выиграл Кубок Америки
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Команда Аргентины обыграла сборную Бразилии в финале Кубка Америки — 2021. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью» и завершилась со счётом 1:0.
Победный гол в матче на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария. Результативной передачей отметился Родриго Де Пауль.
Ставки на победу сборной Аргентины принимались с коэффициентом 4.14: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4140 рублей. Успех Бразилии оценивался в 2.19, ничья — в 3.23.
На тотал меньше 2.5 гола давали 1.57, на тотал меньше 1.5 гола — 2.69. «Обе забьют — нет» шёл за 2.20, а победа Аргентины в первом тайме и по итогам встречи — за 7.00.
Итоговый успех Аргентины оценивался коэффициентом 2.60, а точный счёт 1:0 в пользу «альбиселесте» — 9.22.
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