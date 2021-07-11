Аргентина — Бразилия: результат финала Кубка Америки, кто победил, как сыграл Месси

Команда Аргентины обыграла сборную Бразилии в финале Кубка Америки — 2021. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью» и завершилась со счётом 1:0.



Победный гол в матче на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария. Результативной передачей отметился Родриго Де Пауль.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси провёл на поле 90 минут, результативными действиями не отметился.

Ставки на победу сборной Аргентины принимались с коэффициентом 4.14: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4140 рублей. Успех Бразилии оценивался в 2.19, ничья — в 3.23.



На тотал меньше 2.5 гола давали 1.57, на тотал меньше 1.5 гола — 2.69. «Обе забьют — нет» шёл за 2.20, а победа Аргентины в первом тайме и по итогам встречи — за 7.00.



Итоговый успех Аргентины оценивался коэффициентом 2.60, а точный счёт 1:0 в пользу «альбиселесте» — 9.22.