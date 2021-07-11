Дастин Порье — Конор Макгрегор: результат боя UFC 264, кто выиграл 11.07.2021
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В главном поединке турнира UFC 264 встречались американец Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор. В концовке первого раунда ирландский боец сломал левую ногу. Бой был остановлен, победу присудили Порье.
Ставки на победу Дастина Порье принимались с коэффициентом 1.85: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1850 рублей. Успех Конора Макгрегора оценивался букмекерами в 2.13, а ничья — в 50.0.
Поставить на досрочное завершение поединка предлагалось за 1.25. Тотал меньше 3.5 раунда шёл за 1.42, тотал меньше 2.5 раунда — за 1.74, тотал меньше 1.5 раунда — за 2.52.
Сделать ставку на победу Дастина Порье в первом раунде букмекеры предлагали с коэффициентом 3.80. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 3800 рублей.
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