Новак Джокович — Маттео Берреттини: прогноз Надежды Петровой на финальный матч Уимблдона

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч Уимблдона Новак Джокович – Маттео Берреттини.



Ставка: победа Джоковича с форой (-4.5 гейма) за 1.60.

«Первый финал для итальянца Маттео Берреттини. Вообще за всю историю тенниса в этой стране первый раз итальянец добрался до решающего матча столь крупного турнира в Лондоне. Третий раз он всего лишь играет Уимблдон и дальше четвёртого круга не доходил.



А вот Джокович – пятикратный победитель Уимблдона. Всего он уже на этом турнире играл 15 (!) раз. И очень комфортно и уютно чувствует себя на корте. Многие думали, что в полуфинале Шаповалов создаст ему конкуренцию, но всё очень спокойно, уверенно проходит. Новак нацелен на победу.



Берреттини не такой мощный — у него нет ударов с задней линии, чтоб «снести» Джоковича. Всё очень стабильно у него. Борьба, конечно, будет. Новак цепок, стабилен, спокоен, уверен в себе. И будет делать своё дело, писать историю и брать свой шестой Шлем. Ставлю на победу Джоковича с форой (-4.5) гейма».