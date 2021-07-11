Джокович — Берреттини: прогноз Ильи Родина на финал Уимблдона 11 июля

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч финала Уимблдона Новак Джокович — Маттео Берреттини.

Ставка: победа Берреттини за 5.10, тотал больше 39.5 гейма за 2.00.

«На мой взгляд, довольно лёгкий матч для прогнозирования. Как говорил Егор Титов про гол Константина Головского, «раз в год и палка стреляет!» Коэффициент на победу Берреттини в районе 5.10! А ведь это финал, турнир в турнире, где всё может быть! Учитывая явный крен котировок в сторону одного из спортсменов и понимание, что это финал, очевидно, что играть надо от андердога.

Статистика. А вот здесь довольно любопытная картина. Эйсы — суперпреимущество у Маттео! На своей подаче Берреттини хорош на Уимблдоне, в среднем совершает 17 эйсов за матч, что в два раза превосходит результат Новака, плюс довольно мало ошибается, совершая в среднем не более двух двойных ошибок за матч.



Далее смотрим показатели на подаче. Здесь абсолютное равенство. Чуть выше процент попадания и выигрыша на первом мяче у Джоковича, лучше показатель на второй подаче и брейк-пойнтах у Берреттини, абсолютное равенство по количеству предоставляемых брейк-пойнтов на своих подачах.



Приём. В общей сложности на 3% показатели у Джоковича выше, правда, реализация брейк-пойнтов у Маттео выше! Однако, как ни крути, а в среднем оба делают 4 брейка за матч. Однако у Берреттини лучше баланс активно выигранных мячей к невынужденным +15 против +10.



Из статистических показателей можно сделать вывод, что преимущество у Джокера есть, но оно незначительное, что ещё раз убеждает в том, что коэффициент на победу Маттео 5.10 это очень много. Так что предлагаю заиграть в этом матче? Есть два мнения по этому матчу.



Однозначно тотал. На мой взгляд, Маттео минимум один сет выцепить у Новака по силам. И итоговая победа итальянца».