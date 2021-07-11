Италия — Англия: прогноз Отара Кушанашвили на финальный матч Евро-2020

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на финал Евро-2020 Италия — Англия.
Ставка: победа Италии за 3.25.
«Саутгейт казался смешным тренером. Какой-то малахольный. И эти мои итальянцы, которые гимн поют. Тополиный пух, жара, июнь! Вот это мощь.
4:0 над нашими соседями не берите в расчёт. Если бы не 1:0 на 4-й минуте, то ничего бы не было. Тогда бы соперник не был бы деморализован. Пробили они на 4-й минуте 11-летнего вратаря луганской «Зари». То, что Англия в финале, это нонсенс.
Итальянцы сметут с лица земли англичан. Помните датчан, которых засудили? Стерлинг, друг соперника Петра Яна, который притворялся в октагоне. Вот итальянцы сделают то, что должны были сделать датчане. Уничтожат, испепелят. Итальянцы будут чемпионами Европы. Ставлю на П1».
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