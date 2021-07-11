Италия — Англия: прогноз Егора Титова на финал Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Италия — Англия в финале Евро-2020.



Ставка: Италия не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.82.

«Финал Евро-2020. Быстро пролетел турнир. Осталось предсказать судьбу решающей встречи. На мой взгляд, шансы практически равны. Англия по качеству футбола в полуфинале продемонстрировала свой максимум на этом турнире, но все мы видели, как она прошла в финал. Конечно, никакого пенальти там и близко не было. Просто поражает, что при наличии VAR принимаются такие решения. Дискредитация системы полная, да и профессионализма судей — тоже. Но по уровню игры Англия прибавила, это нельзя игнорировать.



Италия в полуфинальной встрече не доминировала. Но я бы не стал говорить, что команда Манчини сдулась, просто соперник был великолепен. Испания разыгралась к решающим стадиям и по многим компонентам превосходила Италию. Тем не менее итальянцы дотерпели, у них оказались крепче нервы, сказался опыт.



Думаю, опыт и в финале будет решающим фактором. Всё-таки у Италии есть люди, которые через многое прошли, в том числе и на уровне сборных. Поэтому я буду отталкиваться от них. Италия показала, что у неё есть план Б, она способна играть не только от себя. Высокой результативности не жду. Все решающие матчи на Евро обычно низовые. Исключение только встреча в 2012 году, когда испанцы разгромили итальянцев. А так в основном — 1:0, 1:1. Поэтому моя ставка — «Италия не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча».