Италия — Англия: прогноз Александра Неценко на матч финала чемпионата Европы по футболу

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч финала Евро-2020 Италия — Англия.



Ставка: обе забьют за 2.20, ничья за 3.03.

«Очень трудно назвать фаворита этого противостояния, так как обе команды выглядели достойно на протяжении всего чемпионата Европы. Хотя эмоциональный окрас по поводу сборной Англии сильно изменился, когда мы увидели, какой пенальти был назначен на Рахиме Стерлинге в полуфинале. Попытаюсь отрешиться от эмоций и следовать логике, хотя сделать это невероятно трудно.



Если брать Италию, то она чемпионат Европы выигрывала, но после этого проиграла два финала. В этой команде нет явного лидера и снайпера, а угроза исходит от любого футболиста, это может помочь Италии добыть результат. Не забываем, что команда Манчини не проигрывает уже 33 матча подряд. Это невероятная серия, которая впечатляет.



Сборная Англии — команда с холодным сердцем, которая не играет даже на 70% своего атакующего потенциала. Она показывает в себе задатки сборной, которая заточена на результат, и его получается добывать. Добывает его Англия спокойно, контролируя ситуацию, расшатывая соперника и улучшая свои позиции по ходу матча. Не забываем, что на стороне Англии будет поддержка болельщиков, а они своим психологическим прессингом могут смять любого. Вряд ли это станет решающим фактором, но это нельзя не учитывать.



Я думаю, что обе команды забьют — беру эту ставку с коэффициентом 2.20. Италия забивала во всех матчах этого турнира, причём солидным сборным. А вот оборона сборной Италии не так хороша — малоподвижные Кьеллини и Бонуччи в центре, а крайние защитники Эмерсон и Ди Лоренцо не показывают стабильной игры. Такую оборону можно взламывать, думаю, что Англия тоже отметится голом.



Я считаю, что в этом матче командам не хватит основного времени, чтобы определить победителя. Поставлю на ничью в основное время за 3.03. Может, дело дойдёт даже до серии 11-метровых ударов, где у Доннаруммы больше шансов переиграть Пикфорда, который никогда не являлся специалистом по отражению пенальти».