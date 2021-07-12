Эксперты назвали шансы России выиграть медальный зачёт Олимпиады в Токио

23 июля в Токио стартует летняя Олимпиада. Сборная России выступит на ней без флага и гимна, как команда ОКР. Букмекеры оценили шансы нашей сборной выиграть медальный зачёт Олимпийских игр.



Поставить на то, что наши спортсмены наберут больше всего золотых медалей, можно с коэффициентом 12.00. Это примерно 7% вероятности. По оценке аналитиков, фаворит — сборная США, поставить на её победу можно с коэффициентом 1.10. Далее в списке претендентов идут Китай (5.50) и Япония (9.00). За 20.00 можно поставить на победу в неофициальном командном зачёте сборной Великобритании.



На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро сборная России заняла 4-е место в командном зачёте, завоевав 55 медалей, 19 из которых были золотыми.