Эксперты назвали шансы России выиграть медальный зачёт Олимпиады в Токио
Поделиться
23 июля в Токио стартует летняя Олимпиада. Сборная России выступит на ней без флага и гимна, как команда ОКР. Букмекеры оценили шансы нашей сборной выиграть медальный зачёт Олимпийских игр.
Поставить на то, что наши спортсмены наберут больше всего золотых медалей, можно с коэффициентом 12.00. Это примерно 7% вероятности. По оценке аналитиков, фаворит — сборная США, поставить на её победу можно с коэффициентом 1.10. Далее в списке претендентов идут Китай (5.50) и Япония (9.00). За 20.00 можно поставить на победу в неофициальном командном зачёте сборной Великобритании.
На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро сборная России заняла 4-е место в командном зачёте, завоевав 55 медалей, 19 из которых были золотыми.
Комментарии
- 12 июля 2021
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:45
-
07:28
- 11 июля 2021
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
15:45
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:50
-
11:30
Партнерский контент