Букмекеры оценили шансы Заболотного стать лучшим бомбардиром РПЛ

Одним из самых громких на данный момент трансферов РПЛ в это межсезонье стал переход нападающего сборной России Антона Заболотного из «Сочи» в ЦСКА. Букмекеры принимают ставки на успехи форварда в новом клубе.



Сделать ставку на то, что Заболотный раскроется в новой команде и станет лучшим бомбардиром РПЛ, можно с коэффициентом 15.00. Это примерно 7% вероятности. С таким же коэффициентом принимают ставки на то, что Антон станет лучшим снайпером розыгрыша Кубка России. Кроме того, можно поставить на то, что по ходу сезона нападающий поразит ворота «Зенита». Букмекер предлагает на такой исход коэффициент 2.55, это примерно 37% вероятности.



В минувшем сезоне Заболотный забил 10 раз в 29 матчах за «Сочи». Нападающий был в составе сборной России на Евро-2020, но не сыграл ни минуты.