Эксперты назвали шансы Доннаруммы взять «Золотой мяч» после победы на Евро-2020

Вчера сборная Италии выиграла чемпионат Европы по футболу. Матч с Англией завершился вничью — 1:1, а в серии пенальти итальянцы победили со счётом 3:2. Вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму признали лучшим игроком Евро-2020. Букмекеры оценили шансы голкипера взять «Золотой мяч» в этом сезоне.
По оценке аналитиков, шансы Доннаруммы, даже несмотря на яркое выступление на Евро-2020, совсем невелики. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 67.00, это примерно 1.5% вероятности.
Фаворит, по мнению экспертов — Лионель Месси. Поставить на новоиспечённого победителя Кубка Америки в составе сборной Аргентины можно с коэффициентом 1.50. Его главный соперник — Гарри Кейн — котируется за 5.50. Если бы Англия выиграла финал, шансы Кейна бы сильно возросли, но сейчас альтернативы Месси букмекеры не видят.
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