Аналитики назвали потенциальных сменщиков Саутгейта в сборной Англии

Вчера сборная Англии в финале Евро-2020 по пенальти проиграла команде Италии. Многие эксперты обвинили в этом тренера команды Гарета Саутгейта. В частности, ему в вину ставят неверный выбор пенальтистов. Последние 3 удара англичан не забили Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. По мнению многих экспертов, Саутгейт мог бы довериться более опытным игрокам.
После финала тренер ничего не сказал о своей отставке, но букмекеры уже принимают ставки на следующего тренера сборной Англии. Фавориты, по оценке аналитиков, — главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит и наставник «Бёрнли» Шон Дайч. На любого из этих специалистов можно сделать ставку с коэффициентом 6.00.
Кроме того, в список претендентов входят Эдди Хау (8.00), Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард (по 13.00). На Брендана Роджерса можно поставить за 17.00, а шансы Арсена Венгера оценивают коэффициентом 21.00.
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