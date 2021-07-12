Аналитики назвали потенциальных сменщиков Саутгейта в сборной Англии

Вчера сборная Англии в финале Евро-2020 по пенальти проиграла команде Италии. Многие эксперты обвинили в этом тренера команды Гарета Саутгейта. В частности, ему в вину ставят неверный выбор пенальтистов. Последние 3 удара англичан не забили Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. По мнению многих экспертов, Саутгейт мог бы довериться более опытным игрокам.



После финала тренер ничего не сказал о своей отставке, но букмекеры уже принимают ставки на следующего тренера сборной Англии. Фавориты, по оценке аналитиков, — главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит и наставник «Бёрнли» Шон Дайч. На любого из этих специалистов можно сделать ставку с коэффициентом 6.00.



Кроме того, в список претендентов входят Эдди Хау (8.00), Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард (по 13.00). На Брендана Роджерса можно поставить за 17.00, а шансы Арсена Венгера оценивают коэффициентом 21.00.