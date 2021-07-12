Букмекеры назвали примерное количество золотых медалей России на ОИ-2020

23 июля в Токио стартует летняя Олимпиада. Сборная России отправится на неё без флага и гимна, под именем команды ОКР. Букмекеры принимают ставки на то, сколько высших наград смогут привезти из Японии наши спортсмены.



Поставить на то, что российские спортсмены завоюют более 17.5 золотых медалей, можно с коэффициентом 1.51, это примерно 64% вероятности. Сделать ставку на то, что наши атлеты не доберутся до этой отметки, предлагают за 2.40 (36% вероятности).



Кроме того, можно поставить на то, сколько всего медалей добудет команда ОКР. Наиболее вероятно, что количество медалей будет от 51 до 60. На такой диапазон предлагают коэффициент 2.40. За 2.50 можно поставить на то, что россияне наберут от 41 до 50 наград. Наконец, на то, что медалей будет от 61 до 70, можно сделать ставку за 3.00.



На Олимпиаде-2016, которая проходила в Рио-де-Жанейро, сборная России завоевала 55 медалей. 19 из них были золотыми, 17 — серебряными и 19 — бронзовыми. В общем зачёте наша сборная тогда заняла 4-е место.