Победа Порье над Макгрегором принесла Флойду Мейвезеру $35 тыс.
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Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, известный своими крупными ставками, похвастался выигрышем на бое Конор Макгрегор — Дастин Порье. Он поставил $50 тыс. на победу Порье. Букмекер принял эту ставку с коэффициентом 1.71.
После первого раунда Конор Макгрегор отказался от продолжения боя из-за перелома лодыжки. Таким образом, по правилам UFC победу присудили Дастину Порье. Ставка Мейвезера сыграла, на выплату он получил $85 500, чистый выигрыш составил $35 500.
Конор Макгрегор уступил Порье во второй раз за карьеру. Их первый бой прошел в 2014 году, тогда победу нокаутом в стартовом раунде праздновал Ноториус. В январе 2021 года Порье смог взять реванш, отправив Конора в нокаут во втором раунде.
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