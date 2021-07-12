Букмекеры назвали шансы России выиграть Евро-2024

Вчера завершился Евро-2020. В финале сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии. Букмекеры уже открыли линию на победителя следующего чемпионата Европы по футболу.



По оценкам аналитиков, главный фаворит Евро-2024 — сборная Германии, где Йоахима Лёва сменил Ханс-Дитер Флик. Поставить на чемпионство немецкой сборной можно за 5.00. Далее идёт сборная Франции, её шансы оценили коэффициентом 6.00. Тройку наиболее вероятных победителей замыкают сразу четыре сборные. Шансы Англии, Бельгии, Испании и Италии эксперты оценили коэффициентом 7.00.



Можно поставить и на то, что Евро-2024 выиграет сборная России. Шансы нашей сборной букмекеры оценили коэффициентом 70.00.



Чемпионат Европы по футболу — 2024 пройдёт в Германии. Старт турнира запланирован на 14 июня, а финальный матч состоится 14 июля.