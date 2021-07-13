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Катерина Синякова — Джуди Ани Берредж: прогноз Сергея Фомина на матч в Праге

Катерина Синякова — Джуди Ани Берредж: прогноз Сергея Фомина на матч в Праге
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/16 финала турнира в Праге Катерина Синякова — Джуди Ани Берредж.

Ставка: победа Берредж с форой (+7) за 1.71.

«После Уимблдона практически все топовые чешки отправились на домашний хардовый турнир в Праге, что в целом логично. В преддверии Олимпиады, которая стартует через две недели, важно получить практику на харде в «боевых» условиях.

Катерине Синяковой на старте турнира предстоит на первый взгляд проходная встреча с британкой Джуди Ани Берредж. Та девушка толковая, но нет стабильности и качественного прогресса, хотя по игре позитивные моменты наблюдаются. Здесь уверенно прошла квалификацию и успела, что называется, прочувствовать корт.

С учетом того что чешка не блещет на харде, а после травяного «Уима» ей предстоит резкий переход на другое покрытие, видим определенные шансы у Берредж в предстоящей игре. Как минимум удержать предлагаемые форы ей по силам», — сказал Фомин.

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