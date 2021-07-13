Ангелина Калинина — Анна Калинская: прогноз Ильи Родина на матч в Будапеште

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч 1/16 финала турнира в Будапеште Ангелина Калинина — Анна Калинская.
Ставка: ТМ 21 за 1.62.
«Предлагаю попробовать сыграть начальные матчи турнира в Будапеште. Обратил на этот матч вот по какой причине. Победа украинки Калининой стоит всего 1,23 на фоне космических 3,84 от Калинской. Конечно, баланс чересчур в пользу Ангелины. Но, с другой стороны, если мы посмотрим, что творит Калинина в нынешнем сезоне, всё становится на свои места! Калинина выиграла уже 4 турнира серии ITF в сезоне – и все на грунте. Калинина с июня не проигрывает, взяв два титула кряду. 27 побед при всего трех поражениях, такие показатели у Ангелины на грунте в нынешнем сезоне! Украинка просто врывается в топ-100 в этом году!
Учитывая покрытие, а на нём Анна играет хуже чем на харде, и суперформу украинки, предлагаю заиграть общий тотал», — сказал Родин.
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