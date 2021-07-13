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Иво Карлович — Бернабе Сапата-Миральес: прогноз Павла Кириченко на матч в Ньюпорте

Иво Карлович — Бернабе Сапата-Миральес: прогноз Павла Кириченко на матч в Ньюпорте
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Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на матч турнира АТР в Ньюпорте между Иво Карловичем и Бернабе Сапата-Миральесом.

Ставка: тай-брейк в 1-м сете за 2.65.

«Прощальная нота короткого травяного отрезка теннисного сезона — турнир в Ньюпорте.

В первом круге легенда, ветеран тура хорват Иво Карлович сыграет с Бернабе Сапата-Миральесом. Картина матчей с участием Карловича всем давно известна — мало брейков, хорват очень сильно подаёт, очень плохо принимает. Возраст даёт о себе знать, результаты Иво всё хуже и хуже, но если подача пойдёт — сделать брейк на быстром покрытии будет проблематично. Испанец же геймы на своей подаче должен брать за счёт плохого приёма у соперника, большей подвижности и очевидном преимуществе в обменах ударами.

На траве за коэффициент 2.3 и выше я бы сыграл здесь тай-брейк в стартовом сете, когда хорватский ветеран ещё свеж», — сказал Кириченко.

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