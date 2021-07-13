«Фонбет» передаст по 1 млн рублей на благотворительность за голы Миранчука и Дзюбы на Евро

«Фонбет» окажет адресную помощь в 2 миллиона рублей в рамках совместной благотворительной инициативы со сборной России по футболу. Перед стартом континентального первенства компания объявила, что выделит по миллиону рублей за каждый гол национальной команды на турнире. Благотворительные организации выбрали сами отличившиеся футболисты.



Автор победного гола в матче с Финляндией Алексей Миранчук поможет подопечным фонда «Футболка дарит жизнь», которые находятся в процессе реабилитации после тяжёлых заболеваний. До начала главного события лета полузащитник «Аталанты» в ходе открытой тренировке пообщался с ребятами, которым помогает эта структура, и подарил игровые майки с автографами всех футболистов сборной.



Капитан национальной команды России Артём Дзюба, реализовавший пенальти в ворота Дании, выбрал благотворительный фонд «Дети-бабочки», который оказывает всестороннюю помощь малышам с генными дерматозами.



«Фонбет» реализовал аналогичную инициативу в 2020 году вместе с ПФК ЦСКА. Автор первого гола армейцев в сезоне-2020/21 Российской Премьер-Лиги Константин Кучаев передал миллион рублей рязанскому Дому ребёнка. О различных благотворительных программах и акциях «Фонбет» вы можете узнать на странице программы «Ставка на добро».