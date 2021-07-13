Мария Бужкова – Сторм Сандерс: прогноз Владимира Чаплыгина на матч турнира в Праге

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч первого круга женского турнира в Праге.



Ставка: победа Бужковой по эйсам с форой (0) за 2.40.



«Даже не знаю, чем руководствовались букмекерские аналитики при выставлении коэффициентов на эйсы. Они почему-то сделали явной фавориткой Сторм Сандерс, по мне шансы теннисисток примерно равны или и вовсе преимущество у Бужковой.



Давайте смотреть статистические показатели. Берем только выступления на грунтовом покрытии за последний год. Мария Бужкова в среднем за гейм делает 0,15 эйса, а от своих соперниц пропускает 0,21. Стром Сандерс в среднем за гейм выполняет 0,11 эйса, а от соперниц получает 0,34 эйса за гейм.



Если посмотреть показатели сегодняшних соперниц не за год, а за все время их профессиональной карьеры, то принципиально расстановка сил не поменяется. Вновь у Марии Бужковой есть небольшое преимущество как на своей подаче, так и в игре на приеме. При этом ее шансы оценивают очень жирным коэффициентом. Почему бы не попробовать сыграть нулевую фору?», — сказал Чаплыгин.