«Рубин» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч предсезонного турнира

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч предсезонного турнира «Рубин» — «Спартак».



Ставка: обе забьют за 1.75.



«Спартак» на домашнем стадионе сыграет против “Рубина”. Это лидеры после первого тура Кубка Матч Премьер.



“Рубин” в первом туре выиграл у “Химок” — 1:0. Блестящий гол забил Хвича Кварацхелия. “Спартак” обыграл “Сочи” со счетом 4:0. Встречаются две атакующие команды, которые любят играть в атаку. Кроме того, именно данные клубы скоро начнут выступления в еврокубках.



Леонид Слуцкий снова перестраивает команду в Казани. Интересно посмотреть, как изменит “Спартак” после Доменико Тедеско новый тренер Витория. На сборах “Спартак” много пропускал, но и забивал ещё больше. Сопротивление со стороны сочинцев было условным, но и Мирзов, и Бакаев показали, что готовы проявить себя в глазах нового тренера. Великолепен Виктор Мозес, хорош вернувшийся с чемпионата Европы Соболев.



Как команды играли в последнее время между собой? 1:1, 0:0, 2:1 и 2:0 в пользу “Спартака”. В феврале “Рубин” выиграл на выезде со счетом 2:0.



У Слуцкого есть очень мощная атака. От Макарова до Деспота. Не забываем и о Кварацхелии. О настроении Витории я уже вам сказал. Если бы я ставил на конкретную победу одной из команд, то я бы поставил на “Спартак”. Для Слуцкого, как он говорил, это продолжение тренировочных сборов. Для Витории это первый турнир с новой командой. Наверняка он хочет его выиграть. Это дает мощный плюс москвичам.



Способствовать атакующему и напористому футболу будет то, что матч при московской жаре начнётся вечером — в 21:00. Этот фактор я бы тоже учел. Поэтому ставлю на «обе забьют»», — сказал Гусев.