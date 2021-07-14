«Рубин» — «Спартак»: прогноз Андрея Бодрова на товарищескую игру

Известный журналист Андрей Бодров дал свой прогноз на матч «Рубин» — «Спартак».



Ставка: ТБ 3.5 и обе забьют за 3.60.



«Мы видим, что обе команды очень раскрепощены. В «Спартаке» это связано с появлением нового главного тренера. Он сказал игрокам буквально следующее: «Ребята, в атаке я пока не понимаю, как играть, поэтому больше индивидуальных действий, больше изюминки и выдумки – бейте по воротам, атакуйте, забивайте».



Всё это чревато сумбурной игрой, но с точки зрения психологии новый наставник «Спартака» действует совершенно правильно. Надо дать игрокам раскрепоститься, показать свои скоростные качества, волю к победе – это очень важно. Мы уже видели на этом турнире, что «Спартак» раскован, много бьёт по воротам и забивает. Я думаю, что с появлением Промеса, Зобнина и Крала, которые подтягиваются к общей группе, «Спартак» станет только агрессивнее и изобретательнее в атаке.



«Рубин» Леонида Слуцкого традиционно любит атаковать, выигрывать у фаворитов. Конечно же, «Спартак» — это раздражитель. Очень важный момент, почему здесь нужно говорить о результативной игре, – обе команды раскрепощены, они не вступили в сезон, поэтому не будут бояться за тылы, как обычно.



Именно в таких турнирах, когда много замен, когда еще не устоялся состав, когда тренер честно говорит, что надо ещё подумать, как играть, напрашивается результативность. Я поставлю на «обе забьют» и тотал больше 3,5. Всё это связано с тем, что игра обязана быть интересной на этом этапе подготовки к сезону», — сказал Бодров.