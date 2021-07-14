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«Химки» — «Сочи»: прогноз Ивана Млечного на контрольную встречу

«Химки» — «Сочи»: прогноз Ивана Млечного на контрольную встречу
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Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч «Химки» — «Сочи».

Ставка: «Химки» не проиграют за 1.70.

«Сочи» в своем стартовом матче на этом турнире обкатывал состав и уступил со счётом 0:4 «Спартаку». По игре они, если честно, не запомнились вообще. Конечно, подходы к воротам Максименко/Реброва были, но особого успеха они не принесли.

«Рубин» в матче против «Химок» тоже обкатывал состав. Как минимум на скамейке остался Хвича. И по первому тайму подмосковные футболисты смотрелись намного интереснее. Также стоит отметить, что на этот матч «Химки» вышли в стартовом составе, все лидеры команды были на поле. Во втором тайме после замен казанцы, конечно, поджали своих соперников и имели больше моментов, но даже в этом случае «Химки» смогли забить, правда, гол был отменён из-за офсайда. «Химки» оставили хорошее впечатление, но, я думаю, всем понятно, что разница между ними и «Рубином» очень большая. А вот справиться с «Сочи», я думаю, им вполне по силам.

Опять же, этот Кубок очень сложен для прогнозирования, но, как мне кажется, если отталкиваться от первых матчей, очень большой коэффициент букмекеры дают на победу «Сочи». И 1,7 за то, что «Химки» не проиграют, выглядят довольно-таки вызывающе. Мой прогноз: «Химки» не проиграют», — сказал Млечный.

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