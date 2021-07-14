«Рубин» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч предсезонного турнира

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футбол Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» и ТБ 2.5 за 2.80.



«Встречаются команды, одержавшие победы в стартовых матчах этого предсезонного турнира. «Рубин» на последней минуте вырвал победу у «Химок» — Кварацхелия забил. «Спартак» же убедительно обыграл «Сочи», забив 4 мяча, причём очень красивых. Понравилась игра спартаковцев, движение, нацеленность на ворота. Мы увидели, что Бакаев в очень хорошем состоянии находится, Мирзов пытается закрепиться в команде. Соболев появился и сразу забил. Приятное впечатление, хотя торопиться с оценкой работы Витории, конечно же, нельзя.



Думаю, что «Спартак» вряд ли остановится в этой встрече, раз так всё хорошо получается, команда бежит, создаёт моменты. «Сочи» как следует не проверил на прочность оборону «Спартака», «Рубин» наверняка это сделает и вполне может забить. Поэтому я выберу ставку «победа «Спартака» и тотал больше 2,5 мяча». Прямо сейчас кажется, что «Спартак» чуть лучше готов физически, чем остальные. Чувствовался кураж в прошлом матче, его постараются перевести и на вторую игру турнира», — сказал Титов.