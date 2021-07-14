«Рубин» — «Спартак»: ставка Алексея Андронова на игру предсезонного турнира

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Рубин» — «Спартак».



Ставка: «Рубин» не проиграет за 2.06.



«Две команды, которые выиграли в первом туре. «Спартак» просто разнёс «Сочи», хотя я думаю, что это не сила «Спартака», а слабость приморской команды, которая плохо смотрелась и в двух предыдущих матчах. «Рубин», как мы поняли, остался очень дисциплинированным клубом. И, в общем, от Леонида Слуцкого и его команды никто ничего другого и не ждёт. Конечно, «Спартаку» будет очень тяжело повторить прошлый результат.



Это первая серьёзная проверка для Руя Витории и его команды. «Рубин» вполне может доставить «Спартаку» неприятности.



Мне кажется, интересным вариантом здесь могла бы смотреться ничья, причём, скорее всего, через «обе забьют». Но если брать надёжную ставку, то «Рубин» не проиграет» за 2.06 — очень хороший вариант. Я думаю, что Слуцкий контраргументы найдёт и заставит защиту «Спартака» работать. А спартаковцы, выступавшие на Евро, пока не в оптимальных кондициях. Тот же Джикия, например», — сказал Андронов.