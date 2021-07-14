«Химки» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на предсезонный матч

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» — «Сочи».



Ставка: «Химки» не проиграют и ТМ 3.5 за 2.35.



«Неудачники первых матчей турнира. Но поражения у команд были очень разными. Если «Химки» в борьбе уступили «Рубину», то «Сочи» без шансов проиграл «Спартаку» (0:4). Но объяснить это всё можно. Сочинцы достаточно сильно изменились, тренерский штаб пробовал многих новичков. И они пока не справились, попав под настроенный «Спартак». Уверен, что ситуация постепенно будет меняться. Федотов зарекомендовал себя как грамотный специалист, поэтому «Сочи» прибавит. У «Химок» изменений гораздо меньше. Главная потеря — Мирзов, вернувшийся в «Спартак». Команда будет пытаться быть острой в атаке без него. А вот оборона, которая была хороша в прошлом сезоне, особенно не изменилась.



Для меня удивительно, что фаворитом здесь идёт «Сочи». На мой взгляд, «Химки» сейчас точно ни в чём не уступают, а по части сыгранности выглядят даже интереснее. Наверняка Федотов обратит внимание на оборонительные действия команды после четырёх пропущенных мячей в прошлой встрече. Проходного двора уже не будет. Да у «Химок» и нет такого подбора игроков в атаке, как у «Спартака». Поэтому голов много не жду. Но при этом, на мой взгляд, у «Химок» есть все шансы, чтобы не уступить.



Поставлю на то, что «Химки» не проиграют при тотале меньше 3.5 мяча», — сказал Титов.