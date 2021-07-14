«Рубин» — «Спартак»: прогноз Ивана Млечного на предсезонный матч

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч «Спартак» — «Рубин».



Ставка: «Спартак» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.90.



«Красно-белые уверенно переиграли «Сочи» в первом туре. Правда стоит отметить, что сочинцы тестировали и обкатывали состав. Но при этом нельзя сказать, что и «Спартак» не занимался подобным, семь замен говорят сами за себя. У «Спартака» сейчас, на мой взгляд самый разнообразный подбор игроков в чемпионате, что касаемо средней линии и линии атаки, а это еще без Ларссона и Понсе. Москвичи явно переиграли своих соперников и показали, что они выше на две головы как минимум.



«Рубин» же в первом туре встречался с «Химками» и показал достаточно сухой футбол. Конечно, как и у других команд на этом турнире, у Слуцкого была цель посмотреть сразу много футболистов. Единственная команда, у которой подобной цели, как мне кажется нет, это «Химки». Червеченко выпустил со стартовых минут футболистов, которых легко можно назвать основными, но даже так, переиграть «Рубин» они не смогли.



Конечно, очень большая разница в ресурсах, которые имеются у Витории и Слуцкого, но как мне кажется не это сыграет главную роль. Спартаку предстоит сыграть с «Рубином» дважды за 10 дней и если сейчас это игра на по сути никому не нужном, местечковом кубке, то потом им предстоит сыграть в первом туре чемпионата России. Как мне кажется, поэтому я не думаю, что тренеры в данном матче откажутся от того, чем они занимались в своем первом матче на этом турнире, а именно просмотре новых связок и новых игровых схем. Поэтому много голов от этого матча мы не ждем, но «Спартак» все равно остается фаворитом. Мой прогноз на эту встречу: «Спартак» не проиграет и тотал меньше 3,5», — сказал Млечный.