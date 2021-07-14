«Рубин» — «Спартак»: прогноз Дмитрия Симонова на встречу в Москве

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч «Рубин» — «Спартак».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.75.



«За три предыдущих турнира (по шесть матчей) плюс два матча нынешнего турнира были лишь 2 игры из 20, в которых забили менее двух мячей. Кстати, одна из этих игр была на днях — «Рубин» — «Химки» (1:0). Таким образом, ставка ТБ 2 выглядит практически беспроигрышной. Турниры получаются результативными, команды по понятным причинам не закрываются плюс активно ротируют составы, что повышает вероятность голов. Не исключаю, что у команд есть определённая установка от организаторов — играть веселее, чтобы заинтересовать зрителей.



Второй момент — маленькое количество жёлтых карточек, показанных на турнирах. Матчи не предполагают грубой игры, а у арбитров нет установки раздавать карточки направо и налево, как в РПЛ. Поэтому можно с определённой уверенностью играть низ во всех играх, получая профит на дистанции и не боясь проиграть в отдельно взятой встрече.



Моя тактика — действовать по указанным шаблонам. Я бы максимально формировал экспрессы на данные виды событий из ТБ 2 и «Жёлтые карточки ТМ 3.5». Где-то можно рискнуть и поставить на ТБ 2.5. Так я поступлю в данной игре, потому что «Спартак» много забивает в межсезонье. «Рубину» и «Спартаку» предстоит сыграть в первом туре РПЛ уже через полторы недели, и команды наверняка постараются дезинформировать друг друга и нарочно сыграть неправильно. Поэтому жду немалого количества голов и небольшого количества жёлтых карточек», — сказал Симонов.