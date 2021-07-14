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«Рубин» – «Спартак»: ставка Эдуарда Мора на игру предсезонного Кубка

«Рубин» – «Спартак»: ставка Эдуарда Мора на игру предсезонного Кубка
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Рубин» – «Спартак».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.80.

«Сразу скажу, что я внимательно следил за последними играми команд. Обычно игры на сборах проходят спокойно, никто не хочет получить травму. Но ближе к старту сезона игры становятся интенсивнее. Но здесь немножко необычный случай, так как у «Спартака» очень много сборников, которые только приехали. В группе атаки играли футболисты, которые вернулись из аренды. Сейчас все бьются за то, чтобы играть, иметь место в стартовом составе – этим «Спартак» сейчас очень сильно отличается.

Схема «Спартака» стандартная – все игры играются по схеме 4-2-3-1, где все понимают свои обязанности. Те футболисты, которые здорово себя проявили, будут и дальше стараться это делать, а вернувшиеся сборники будут завоевывать свое место в составе. Я ожидаю очень хорошую и боевую игру от «Спартака», но и от «Рубина» тоже.

«Рубин», за исключением последней игры, которую казанцы выиграли 1:0, забивал по три мяча в каждой игре. Команда Слуцкого любит играть в футбол. В прошлой игре все футболисты играли по 45 минут, думаю, что в этом матче основа будет играть 60-65 минут.

Я думаю, что в этом матче будет много голов, много угловых и мало желтых карточек. Скорее всего, победит «Спартак», по той причине, что его футболистам нужно доказывать свое место в стартовом составе. Все будут очень сильно стараться. Мой прогноз на эту игру – ТБ (2,5). Уверен в нем абсолютно.

Как вы знаете, этим соперникам играть в первом туре чемпионата, поэтому будет небольшая разведка боем», — сказал Мор.

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