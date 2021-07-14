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«Рубин» — «Спартак»: прогноз Александра Ширко на товарищескую встречу

«Рубин» — «Спартак»: прогноз Александра Ширко на товарищескую встречу
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Известный в прошлом футболист Александр Ширко дал прогноз на матч «Рубин» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.85.

«Казанский «Рубин» — это крепкая и сбалансированная команда под руководством Леонида Слуцкого, принявшего клуб в конце 2019 года. И сейчас армия Зиланта (на эмблеме казанского «Рубина» изображен мифологический персонаж — Зилант из татарских легенд) находится в нормальном предсезонном состоянии, отрабатывая тактические схемы и просматривая возможности новых игроков. Московский же «Спартак» находится в состоянии конструктора. И что в итоге сконструирует новый тренер, какой состав будет назван к старту чемпионата основным — это пока вопрос. Новый тренер, новые идеи.

В первом туре кубка обе команды одержали победы и показали хорошую атакующую игру. Особенно это удалось красно-белым, которые практически без сопротивления разобрались с сочинцами. В любом случае данный турнир — это лишь прелюдия к старту чемпионата. Поэтому не жду сверхактивной игры. Думаю, что и Леонид Слуцкий, и Руй Витория не ставят перед своими подопечными задачу выиграть любой ценой. Это генеральная репетиция, и серьёзные травмы за неделю до старта чемпионата никому не нужны. Тем более что уже в первом туре чемпионата эти же соперники встретятся между собой уже в Казани.

Но всё же считаю московский «Спартак» фаворитом. Все игроки на глазах у нового тренера будут стараться убедить его в своей необходимости», — сказал Ширко.

«Рубин» — «Спартак». Прогноз: Слуцкий покажет Рую Витории, на что способны в РПЛ «Рубин» — «Спартак». Прогноз: Слуцкий покажет Рую Витории, на что способны в РПЛ
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