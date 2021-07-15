Алексей Махно — Юсуф Раисов: прогноз Вадима Тихомирова на бой AMC Fight Nights

Автор сайта Matchtv.ru, комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Алексей Махно — Юсуф Раисов в рамках AMC Fight Nights.



Ставка: ТБ 1.5 раунда за 1.42.



«Четыре из пяти последних боёв Раисова дошли до решения судей. В этом не было бы никакой проблемы, но Алексей Махно окажется одним из самых тяжёлых оппонентов Юсуфа за последнее время: Алексей поднялся в полусредний вес из лёгкого, но не смог сделать 77 кг, показав на весах цифру, близкую к 79 кг. По условиям организаторов, в день боя Махно не может весить больше 84 кг. Раисов встал на весы с запасом и, значит, вряд ли наберёт очень много массы, что может привести к тому, что разница бойцов будет около 10 кг. При этом у Махно есть хорошая победная серия и тяжёлый удар, о чём говорят его несколько побед нокаутами.



Но нельзя не заметить, Алексей Махно в последнее время совмещает карьеру бойца с работой корреспондента, он действительно сильно прибавил в весе — и в последние два-три года Раисов как спортсмен котировался чуть выше. Если бы в этом бою нужно было ставить только на победителя, я бы рискнул и поставил на Махно (он хорошо бьёт, побеждал серьёзных оппонентов совсем недавно и будет тяжелее), но это очень тяжёлая ставка для прохода. Большой линии на этот бой нет, и из оставшихся вариантов лучше выбрать тотал раундов больше 1.5 за 1.42», — сказал Тихомиров.