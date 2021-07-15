«Динамо» Бт — «Тре Пенне»: прогноз Павла Боровко на отборочный матч Лиги конференций

Профессиональный каппер Павел Боровко дал прогноз на матч Лиги конференций «Динамо» Бт — «Тре Пенне».



Ставка: победа «Динамо» с форой (-3) за 2.55.



«Это повторный поединок данных команд, в первом матче «Динамо» Батуми на выезде без особых вопросов обыграло своего оппонента из Сан-Марино 4:0. Там динамовцы весь матч «возили» «Тре Пенне» и счёт должен был быть около 6:0, и почему на домашнем стадионе букмекеры так сильно верят в любительского уровня коллектив из Сан-Марино и дают такие скромные минусовые форы, для меня остаётся загадкой. Думаю, что сегодня в игре ничего не поменяется, «Динамо» Батуми просто обязано все 90 минут «месить» своего оппонента, не выпуская того со своей штрафной, и это должно отражаться на итоговом счёте на табло.



Тут предложу уже сейчас забрать минусовые форы в зависимости от суммы ставок, себе даже рассматриваю фору (-5.5) за коэффициент 10.00 на небольшую сумму. Просто уверен, что игра будет в одни ворота и гости не выдержат напряжения и посыпятся. Также есть хороший вариант позиции: «Тре Пенне» не забьёт, я не вижу, за счёт чего любители из Сан-Марино смогут забить гол», — сказал Боровко.