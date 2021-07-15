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«Петрокуб» — «Силекс»: прогноз Павла Боровко на матч квалификации Лиги конференций

«Петрокуб» — «Силекс»: прогноз Павла Боровко на матч квалификации Лиги конференций
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Профессиональный каппер Павел Боровко дал прогноз на матч Лиги конференций «Петрокуб» — «Силекс».

Ставка: победа «Петрокуба» с форой (-1.5) за 2.19.

«Петрокуб» – вторая команда в Молдове в прошлом сезоне после непобедимого «Шерифа». «Силекс» в прошлом сезоне чемпионата Македонии одержал всего 10 побед и в переходных матчах за право остаться в Высшей лиге не смог переиграть «Тиквес» и вылетел во вторую лигу. Я даже представить себе не мог, что в европейских турнирах будут принимать участие клубы из низших лиг своих стран. Первый поединок закончился вничью 1:1, но по игре «Петрокуб» практически все 90 минут находился на стороне соперника и активно атаковал. Очень много упущенных возможностей, но на родном стадионе, по моему мнению, не должно быть никаких проблем, моментов будет предостаточно, чтобы сделать счёт неприличным, да и уровень игры «Силекса» напоминает дворовой любительский футбол.

В данном поединке для меня «Петрокуб» — безоговорочный фаворит, который просто налегке должен проходить такого соперника, как «Силекс». Здесь предложу рассмотреть различные варианты минусовых фор, даже самые большие за высокие коэффициенты», — сказал Боровко.

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