«Сараево» — «Милсами»: прогноз Павла Боровко на игру отбора Лиги конференций

Профессиональный каппер Павел Боровко дал прогноз на матч Лиги конференций «Сараево» — «Милсами».



Ставка: победа «Сараево» с форой (-1.5) за 1.85.



«Сараево» в прошлом сезоне чуть-чуть не дотянул до золотых медалей чемпионата Боснии и Герцеговины и занял второе место. Команда среднего европейского уровня, которая просто обязана проходить в следующий этап. В соперниках — третий коллектив из Молдовы, «Милсами», которому ещё рановато бороться на равных с лучшими боснийскими клубами. Выводы можно было сделать из первого матча данных соперников, который закончился со счётом 0:0, но итоговый счёт не должен вводить в заблуждение. «Сараево» весь матч доминировал на поле, в первом тайме не забил пенальти, и было просто дикое невезение в стадии завершения атак, которое я спишу на случайность. На домашнем стадионе «Сараево» будет играть первым номером и не должен встретить никакого сопротивления со стороны соперника, да и может всё полететь. Я не верю, что в двух матчах подряд команде будет фатально не везти.



Предложу заиграть уверенную позицию: победа «Сараево» с форой (-1.5). Да и просто победа хозяев за скромный кэф около 1.30 выглядит как подарок», — сказал Боровко.