«Сараево» — «Милсами»: прогноз Павла Боровко на игру отбора Лиги конференций

Профессиональный каппер Павел Боровко дал прогноз на матч Лиги конференций «Сараево» — «Милсами».
Ставка: победа «Сараево» с форой (-1.5) за 1.85.
«Сараево» в прошлом сезоне чуть-чуть не дотянул до золотых медалей чемпионата Боснии и Герцеговины и занял второе место. Команда среднего европейского уровня, которая просто обязана проходить в следующий этап. В соперниках — третий коллектив из Молдовы, «Милсами», которому ещё рановато бороться на равных с лучшими боснийскими клубами. Выводы можно было сделать из первого матча данных соперников, который закончился со счётом 0:0, но итоговый счёт не должен вводить в заблуждение. «Сараево» весь матч доминировал на поле, в первом тайме не забил пенальти, и было просто дикое невезение в стадии завершения атак, которое я спишу на случайность. На домашнем стадионе «Сараево» будет играть первым номером и не должен встретить никакого сопротивления со стороны соперника, да и может всё полететь. Я не верю, что в двух матчах подряд команде будет фатально не везти.
Предложу заиграть уверенную позицию: победа «Сараево» с форой (-1.5). Да и просто победа хозяев за скромный кэф около 1.30 выглядит как подарок», — сказал Боровко.
- 15 июля 2021
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 14 июля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 июля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 июля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00