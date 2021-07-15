Эксперты назвали шансы ЦСКА выиграть Кубок Гагарина с Сергеем Фёдоровым

Вчера хоккейный ЦСКА объявил о переменах на тренерском мостике команды. Клуб уволил Игоря Никитина и назначил на его место легендарного в прошлом хоккеиста Сергея Фёдорова. Отметим, что ранее специалист не работал на такой должности.



При этом букмекеры всё равно считают ЦСКА главным претендентом на Кубок Гагарина в следующем сезоне. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 5.00, это чуть меньше 20% вероятности. Ближайшими конкурентами ЦСКА аналитики считают «Автомобилист» (коэффициент 7.00), СКА (7.50), «Трактор» (8.00) и действующего обладателя трофея — омский «Авангард» (9.00). На казанский «Ак Барс» можно поставить с коэффициентом 10.00.



Игорь Никитин работал главным тренером московского клуба с 2017 года. При нём ЦСКА трижды выходил в финал Кубка Гагарина и один раз завоевал трофей. В минувшем сезоне армейцы в финале уступили «Авангарду» со счётом 2-4 в серии.