Букмекеры оценили шансы ФК «Красава» выиграть Кубок России

Вчера свой первый официальный матч провёл ФК «Красава», который создал известный в прошлом футболист, а ныне блогер Евгений Савин. В матче 1/256 финала Кубка России «Красава» победил «Металлург» из Видного со счётом 3:0. Букмекеры принимают ставки на успехи «Красавы» в турнире.



Сделать ставку на то, что ФК «Красава» выиграет Кубок России в нынешнем сезоне, можно с коэффициентом 1000.00. За 6.00 можно поставить на то, что команда сможет пробиться в групповой этап турнира.



Кроме того, можно сделать ставку на то, что отличится сам владелец команды. На гол Евгения Савина предлагают коэффициент 25.00. Таким же коэффициентом аналитики оценили вероятность того, что блогер получит красную карточку во время одного из матчей.