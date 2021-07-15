Эксперты назвали вероятность завершения карьеры Макгрегором

Конор Макгрегор проиграл второй подряд поединок. В конце первого раунда поединка против Дастина Порье он сломал ногу. Ирландцу уже сделали операцию, после которой он будет восстанавливаться не менее полугода. Ну а букмекеры принимают ставки на то, продолжит ли карьеру Макгрегор, а если да, то кто станет его следующим оппонентом.



Поставить на то, что до конца 2022 года Конор не вернётся в октагон, что фактически будет означать завершение карьеры, можно с коэффициентом 3.00.



Если же говорить о вероятных противниках, то фаворит — вновь Дастин Порье. Бойцы уже встречались в октагоне трижды, но президент UFC Дана Уайт уже пообещал четвёртый бой между ними. Сделать ставку на то, что Макгрегор и Порье подерутся до конца 2022 года, можно с коэффициентом 2.75.



Кроме того, можно сделать ставки на бой Конора с Чарльзом Оливейрой (4.00), Джастином Гэтжи и Нейтом Диазом (по 5.00). Принимают ставки и на вероятный бой Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым, вероятность этого поединка аналитики оценили коэффициентом 17.00.