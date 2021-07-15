«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Александра Ширко на матч за Суперкубок России

Известный в прошлом футболист Александр Ширко дал прогноз на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив».



Ставка: обе забьют за 1.94.



«Кубковый формат матча, который пройдет на нейтральном поле, да ещё и между чемпионом и лучшим кубковым бойцом, пожалуй, не позволяет обозначить кого-то одного явным фаворитом. Обе команды на сегодняшний день сохранили своих основных лидеров. И в «Зените», и в «Локомотиве» есть участники прошедшего чемпионата Европы. Остальные провели полноценные сборы с контрольными матчами. Поэтому, пожалуй, любой прогноз будет следствием личных субъективных предпочтений. И, по моему субъективному мнению, подбор исполнителей — в пользу команды Семака. И уровень скамейки запасных также выше у «Зенита». А в пользу «Локомотива» — его кубковый характер, который неоднократно давал о себе знать в решающих кубковых матчах.



Это официальный, престижный трофей, который хотят иметь в своём музее обе команды. И мне кажется, что мы можем увидеть достаточно яркий футбол в исполнении обоих участников. Я прогнозирую результативный матч», — сказал Ширко.