Ислам Махачев — Тиагу Мойзес: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Ислам Махачев — Тиагу Мойзес в рамках UFC Fight Night.



Ставка: победа Махачева досрочно за 2.30.



«Махачев будет драться в главном событии турнира UFC впервые в своей карьере, но коэффициент на его победу 1.10. Если честно, то я давно не помню главного боя UFC, где был настолько явный фаворит.



Я предлагаю от этого отталкиваться. Если мы предполагаем, что у Ислама настолько высокие шансы на победу, то можно попробовать взять его досрочную победу за 2.30. Многие думают, что Махачев скучный боец, который не финиширует своих оппонентов. Но если посмотреть на его статистику в UFC, то у него есть финиши, причём достаточно эффектные. Более того, у него на этот финиш будет 5 раундов, поскольку он дерётся в главном событии вечера.



Если мы предполагаем, что Ислам Махачев настолько уверенно котируется перед этим поединком, то можно предположить, что он закончит бой досрочно. Это главный бой, ему нужно заявлять о себе и идти за титулом чемпиона UFC».