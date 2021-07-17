«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на матч за Суперкубок Рочсии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив» за Суперкубок России.



Ставка: победа «Локомотива» с форой (+1) за 1.81.

«Суперкубок у нас — мероприятие, как правило, весёлое и ненапряжное, потому что не все команды воспринимают его как официальный трофей. Убиваться, а тем более играть от обороны команды не будут.



Меня немного смущают коэффициенты на «Зенит», так как я не понимаю, с чего он должен быть таким фаворитом. Все команды сейчас разбалансированы после чемпионата Европы, к тому же у «Зенита» больше игроков принимали участие на Евро.



Мне кажется, что здесь надо исходить из команды Марко Николича. В ситуации, когда букмекеры дают на победу «Локомотива» с форой (+1) коэффициент 1.81, этим надо пользоваться. Москвичам вполне по силам не уступить в основное время. Коэффициент уверенности в ставке — 8 из 10».