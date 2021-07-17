«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч за Суперкубок России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» с форой (+1) за 1.80.
«Евро позади, не успели мы оглянуться по сторонам, как вот он — российский футбол! Даже не знаю, как воспринимать Суперкубок – закрытие прошлого сезона или начало чего-то нового. «Зенит» и «Локомотив» сыграют в Калининграде 17 июля. Конечно, никакого избиения, как это было в последнем матче на «Газпром-Арене», когда выиграл «Зенит» 6:1, на сей раз не будет.
На данный момент команды на 100 процентов не готовы. Кто-то из сборников присоединился чуть раньше, кто-то позже, поэтому привести всех к общему знаменателю пока тренерам не удалось. Но обе команды выглядят вполне боеспособно.
Слишком большой разброс в линии в пользу «Зенита». Откровенно говоря, меня это удивляет. Я бы здесь играл от победителя Кубка. Мне кажется, что у «Локомотива» есть определённые ресурсы, чтобы на сей раз доставить «Зениту» гораздо больше неприятностей, чем это было в последний раз.
Я бы сыграл «Локомотив» с форой (+1) за коэффициент 1.80. Если «Локомотив» и уступит, то вряд ли крупнее, чем в один мяч. Ещё один вариант – «Локомотив» не проиграет. Сейчас команды примерно одинаково готовы, поэтому я сомневаюсь, что «Локомотив» уступит в этой игре».
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