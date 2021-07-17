«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Артура Петросьяна на матч за Суперкубок России

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив».
Ставка: обе забьют за 1.95.
«Возвращается наш любимый российский футбол. С Суперкубка, как обычно, начинается сезон. В третий раз подряд встречаются «Локомотив» и «Зенит».
В прошлом сезоне «Зенит» выиграл 2:1, хотя «Локомотив» имел подавляющее преимущество, а годом ранее «Локомотив» выиграл 3:2. Обе игры были достаточно весёлыми, с множеством опасных моментов. Как мне кажется, и эта игра может получиться достаточно весёлой. Тяжёлых и изнурительных сборов у команд летом нет, поэтому команды РПЛ в предсезонных играх выглядят вполне свежо, действуют на нормальных скоростях.
«Зенит» прилично забивает, но и пропускает тоже немало. Сборников, по понятным причинам, Семак постепенно вводит в состав, они потихоньку вливаются в команду, но даже и без них команда забивает.
У «Локомотива» тоже всё в порядке. Да, Мухин — серьёзная потеря, но если Крыховяк и Баринов будут действовать на своём уровне, то в центре поля у железнодорожников всё должно быть нормально. В атаке Лисакович может выйти на новый уровень в этом сезоне — задатки у него есть.
Мне кажется, что получится игра с немалым количеством голевых моментов, поэтому ставка будет соответствующей — обе забьют. Коэффициент достаточно высокий – 1.95».
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