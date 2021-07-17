«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Владислава Батурина на матч за Суперкубок России 17 июля

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: обе забьют за 1.94.

«Зенит» входит в новый сезон в качестве чемпиона и главного фаворита, у команды Сергея Семака пока нет потерь, все на своих местах, включая Азмуна и Дзюбу, о возможном уходе которых много писали спортивные СМИ. «Зенит» остаётся, по меркам РПЛ, очень прочной футбольной конструкцией, командой, которая хорошо укомплектована и сыграна.



«Локомотив», в отличие от «Зенита», в процессе строительства нового игрового и клубного каркаса, покинули несколько опытных игроков, включая многолетнего капитана Чорлуку. Справедливо заметить, что он закончил карьеру игрока и перешёл в тренерский штаб. Появляются в клубный структуре и новые спортивные менеджеры из-за рубежа. Состав «Локомотива» молодеет, становится ещё амбициознее, а клубная вертикаль усиливается известными в мире футбола персонажами с богатым европейским опытом.



Я в этой встрече предпочту поставить на голы обеих команд. Первая игра сезона, отличная калининградская арена, присутствие соскучившихся по нашему футболу болельщиков, правильный антураж, повышенное внимание к событию ТВ и СМИ, и большое желание футболистов, как опытных, так и молодых, после перерыва сыграть от сердца, от души, раскрепощенно, всё это может позволить командам проявить себя в атаке.



В игре, пусть и за трофей, но, по сути, игре выставочной, соперники не должны быть зажатыми, скованными и очень сильно загоняться на счёт результата, но при этом начать сезон с завоевания трофея, конечно, никто не откажется».