Формула-1: прогноз Вячеслава Карпова на квалификацию Гран-при Великобритании

Спортивный журналист Вячеслав Карпов дал прогноз на квалификацию Гран-при Великобритании, 10-го этапа Формулы-1 сезона-2021.



Ставка: победа Боттаса за 8.70.



«Предстоящий уик-энд Гран-при Формулы-1 в Великобритании пройдёт по новому формату. В пятницу нас ждёт квалификация, и перед ней только одна сессия свободных заездов, поэтому не все успеют подобрать оптимальные настройки. На первый план выйдет опыт команд и самих пилотов.



Мне кажется, что «Мерседес» должен отыграться за несколько последних гонок, в которых команда не выигрывала и не стартовала с поула. Здесь логично сделать ставку на эту команду. Под Боттасом уже серьёзно закачалось кресло, не факт, что он останется в чемпионской команде на будущий сезон. Сейчас ему надо доказывать всю свою состоятельность, поэтому я бы поставил на то, что Боттас сделает всё возможное, чтобы выиграть квалификацию в пятницу. Коэффициент на это очень высокий — 8,70. Финн ещё не растерял все свои навыки и может побороться за этот успех.



В субботу нас ждёт квалификационная гонка, по итогам которой пилоты будут расставлены на стартовом поле в обычной воскресной гонке. Здесь своё слово должен сказать Хэмилтон. Британец постарается блеснуть перед домашними болельщиками. Я склонен думать, что именно Льюис выиграет эту спринт-квалификацию. Коэффициент на это 2.71», — сказал Карпов.