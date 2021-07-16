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Диана Авсарагова – Габриэлла Гульфин: прогноз Глеба Кожикова на бой Bellator 262.

Диана Авсарагова – Габриэлла Гульфин: прогноз Глеба Кожикова на бой Bellator 262.
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Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Диана АвсараговаГабриэлла Гульфин в рамках Bellator 262.

Ставка: победа Авсараговой в 1-2 раунде за 1.90.

«Молодая 22-летняя россиянка, профессиональный рекорд 3-0, тренируется в одном лагере с бойцом UFC – Лианой Джоджуа. Диана очень ярко дебютировала в Bellator в апреле текущего года, тогда она нокаутировала свою оппонентку за 29 секунд. Пантера хорошо дерётся в стойке, у неё есть нокаутирующая мощь, помимо этого, Диана неплохо чувствует себя на земле – в её активе есть победа болевым приёмом.

Американке по прозвищу GDaddy 29 лет, профессиональный рекорд 2-2, представляет клуб «Class One MMA». Габриэлла в основном выступала в различных второстепенных промоушенах, таких как Ring of Combat и CFFC. И наконец ей поступило предложение перейти во вторую по значимости лигу после UFC – Bellator. Американка идёт на серии из двух досрочных поражений кряду, она дважды проиграла досрочно как нокаутом, так и сабмишеном, и дебют против такой опасной оппонентки, как Авсарагова, не сулит Гульфин ничего хорошего.

По моему мнению, руководству Bellator выгодно продвигать Диану, потому ей и подкидывают довольно-таки проходных соперниц, дабы россиянка заработала себе имя и набила серию побед. Полагаю, что Авсарагова напором набросится на американку и победит ту досрочно в течение первых двух раундов», — сказал Кожиков.

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